Berlino (Germania), 7 ago. (LaPresse/AP) – Parte di un hotel in Germania è crollata, uccidendo 1 persona e ferendone altre 8. Quattordici ospiti si trovavano nell’albergo a Kroev, una piccola città sul fiume Mosella, nell’ovest del Paese, quando un piano dell’edificio è crollato intorno alle 23.00 di ieri sera. La polizia ha dichiarato che cinque persone sono riuscite a uscire dall’edificio illese, ma altre nove sono rimaste intrappolate. All’alba di oggi, i servizi di emergenza tedeschi hanno reso noto che una di loro era morta, ma che il suo corpo non era stato ancora recuperato tra le macerie. Le altre 8 sono ferite, alcune in maniera grave. Le autorità hanno evacuato 31 persone dall’area immediatamente circostante l’edificio danneggiato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata