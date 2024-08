Milano, 7 ago. (LaPresse) – Gli otto feriti nel crollo di un hotel nella cittadina di Kröv, sul fiume Mosella, nella Germania occidentale, sono rimasti intrappolati sotto le macerie. “Otto persone sono ancora intrappolate nell’edificio, alcune con gravi ferite. I servizi di emergenza sono in contatto con alcuni di loro”, si legge in un comunicato stampa della polizia. “Tra i dispersi c’è un bambino piccolo. Ma al momento sta dormendo tranquillamente e siamo in contatto con i genitori”, ha dichiarato un portavoce della polizia alla Bild. Una nona persona che si trova sotto le macerie è stata localizzata ma è stata dichiarata morta dai servizi di soccorso tedeschi accorsi sul posto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata