Roma, 6 ago. (LaPresse) – “Chi meglio di sua eccellenza Enrico Caterino già prefetto di Ravenna e reduce dall’esperienza di commissario di Torre Annunziata, persona che ha in sé il valore dell’efficienza, capacità di operare in situazioni complesse”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in conferenza stampa a palazzo Chigi.

