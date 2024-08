Roma, 5 ago. (LaPresse) – “Da quel che sappiamo negli ultimi giorni i contatti delle parti con i Paesi più importanti si sono ridotti. Questo non significa che non ci sia spazio per una soluzione politica o diplomatica” della crisi tra Israele ed Hezbollah “perché una soluzione militare avrebbe conseguenze catastrofiche non solo per Israele e il Libano ma per l’intera regione”. Così a LaPresse il portavoce della missione Unifil, Andrea Tenenti. A oggi, spiega, la missione non ha avuto “indicazioni particolari” e i Caschi blu di Unifil continuano la loro attività anche di “sostegno alla popolazione”. Il comandante è “in contatto continuo con entrambe le parti per far abbassare le tensioni”.

