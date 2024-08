Milano, 5 ago. (LaPresse) – Il Garante per la protezione dei dati personali informa di aver “avviato istruttorie nei confronti di varie testate” per la pubblicazione del colloquio in carcere tra Filippo Turetta, reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin, e il padre, Nicola Turetta, relativo al 3 dicembre 2023.

