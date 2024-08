Milano, 4 ago. (LaPresse) – “Siamo in massima allerta per la difesa in aria, in mare e a terra. Ci stiamo preparando a qualsiasi minaccia improvvisa”. Lo ha detto il portavoce dell’esercito israeliano il contrammiraglio Daniel Hagari, precisando che al momento non ci sono cambiamenti nelle istruzioni di emergenza per i civili. Lo riporta il Times of Israel.

