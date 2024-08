Roma, 3 ago. (LaPresse) – Donald Trump ha accettato la proposta di Fox News di un dibattito tv in diretta contro la vicepresidente Kamala Harris il 4 settembre. Ad annunciarlo è il tycoon in persona in un post sulla piattaforma Truth Social, citato dalla stessa Fox News. Il dibattito si terrà in Pennsylvania, anche se il luogo dell’evento non è ancora stato determinato. “Ho concordato con FoxNews di discutere con Kamala Harris mercoledì 4 settembre”, ha scritto Trump, “il dibattito era stato precedentemente programmato contro Sleepy Joe Biden su ABC, ma è stato interrotto in quanto Biden non sarà più il candidato e sono in causa contro ABC Network e George Slopadopoulos, creando così un conflitto di interessi”.

