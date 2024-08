Milano, 3 ago. (LaPresse) – L’ambasciata degli Stati Uniti ha chiesto ai cittadini americani di lasciare il Libano al più presto, nonostante molte compagnie aeree internazionali abbiano sospeso i voli da e per Beirut. “Incoraggiamo coloro che desiderano lasciare il Libano a prenotare qualsiasi biglietto disponibile, anche se il volo non parte immediatamente o non segue la rotta scelta”, si legge in una nota della sede diplomatica. “Raccomandiamo ai cittadini statunitensi che scelgono di non lasciare il Libano di preparare piani di emergenza per situazioni di emergenza e di essere pronti a rifugiarsi sul posto per un lungo periodo di tempo”, aggiunge l’ambasciata degli Stati Uniti, “i cittadini statunitensi non dovrebbero fare affidamento sul governo per la partenza assistita o l’evacuazione in caso di crisi”.

