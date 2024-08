Milano, 2 ago. (LaPresse) – Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso ferma condanna per le misure detentive adottate nei confronti di cittadini venezuelani, tra cui anche italo-venezuelani, e forte preoccupazione anche per le limitazioni alla libertà di stampa in corso in Venezuela. “Rivendichiamo il diritto all’informazione per i giornalisti locali, italiani ed internazionali attualmente nel Paese”, ha affermato, come si legge in una nota della Farnesina. “L’Italia è a fianco del popolo venezuelano, che ha espresso la propria volontà” ha aggiunto Tajani, sottolineando l’urgenza di rispettare il voto democratico, calpestato dalle numerose manipolazioni dell’esito del voto, soprattutto nella trasmissione dei dati, registrate dagli osservatori elettorali indipendenti. Il Ministro ha anche ricordato la recente dichiarazione dei ministri degli Affari esteri del G7, di cui l’Italia detiene quest’anno la Presidenza di turno, e condannato l’uso della forza da parte del regime di Nicolas Maduro nei confronti dei manifestanti.

