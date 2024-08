Milano, 2 ago. (LaPresse) – Dopo Uruguay, Argentina e Stati Uniti, anche l’Ecuador riconosce Edmundo Gonzalez Urrutia come il vincitore delle elezioni e quindi il presidente legittimo del Venezuela, al posto di Nicolas Maduro. Lo annuncia il presidente ecuadoregno, Daniel Noboa, in una nota. “Tra le denunce pubbliche della grave crisi democratica in Venezuela e la evidente manipolazione dei risultati del processo elettorale, il governo dell’Ecuador esprime il riconoscimento di Edmundo Gonzalez come il legittimo vincitore delle elezioni presidenziali in Venezuela”, si legge nella nota.

