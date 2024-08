Milano, 2 ago. (LaPresse) – La Costa Rica si è unita al riconoscimento internazionale di Edmundo Gonzalez come legittimo presidente eletto del Venezuela, dichiarando che “è chiaro che Nicolas Maduro non ha ricevuto la maggioranza dei voti dei venezuelani”. In una dichiarazione, il governo costaricano ha insistito sulla necessità di rispettare la volontà sovrana del popolo venezuelano. Lo riporta il quotidiano La Nacion.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata