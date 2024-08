Milano, 2 ago. (LaPresse) – “Non ho mai chiesto nulla a nessuno, né mai mi hanno offerto niente”. Lo ha detto Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, nel suo intervento in aula, davanti al Consiglio comunale, riunito in seduta straordinaria, per discutere dell’indagine della magistratura che ha scosso la Giunta.

