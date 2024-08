Roma, 2 ago. (LaPresse) – Vadim Krasikov, uno dei russi liberati nel quadro dello scambio di prigionieri con gli Stati Uniti, “è un impiegato del Servizio di sicurezza federale (Fsb). Ha prestato servizio nell’Alpha. È interessante notare che quando ha prestato servizio nell’Alpha, ha prestato servizio insieme a diversi membri della guardia di sicurezza presidenziale”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da Interfax. Nel 2021 Krasikov era stato condannato in Germania per l’omicidio di un ex combattente ceceno.

