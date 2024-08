Milano, 2 ago. (LaPresse) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha autorizzato i negoziatori israeliani a recarsi al Cairo, in Egitto, domani sera nel tentativo di promuovere un accordo con Hamas sul cessate il fuoco con il rilascio degli ostaggi. Lo si legge in una nota del suo ufficio, come riportano i media israeliani.

