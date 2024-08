Milano, 2 ago. (LaPresse) – Gli Stati Uniti si stanno preparando a inviare altri aerei da combattimento in Medioriente in risposta alle minacce dell’Iran e dei suoi proxy a Gaza, in Libano e nello Yemen di attaccare Israele nei prossimi giorni per vendicare la morte di Ismail Haniyeh avvenuta questa settimana. Lo hanno riferito funzionari americani al New York Times. Un funzionario militare statunitense ha dichiarato che le forze americane in Medioriente stanno prendendo “misure necessarie” per aumentare la prontezza di combattimento e per proteggere le truppe e gli alleati statunitensi da qualsiasi minaccia proveniente dall’Iran o da gruppi di miliziani sostenuti dall’Iran.

