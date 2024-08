Roma, 2 ago. (LaPresse) – Era evaso da una comunità di recupero a dicembre del 2023, ma la fuga del boss albanese, Dorian Petoku, luogotenente di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik è finita a Dubai. Petoku, era finito in carcere nell’ambito dell’inchiesta ‘Grande Raccordo Criminale’ della Dda di Roma e stava scontando la detenzione in una comunità a Nola in Campania. Le autorità di Dubai, sono in attesta della validazione della richiesta di estradizione italiana per procedere al rimpatrio. Il ricercato è stato rintracciato grazie alla cooperazione internazionale delle forze di Polizia coordinate dall’Interpol.

