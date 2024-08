Roma, 1 ago. (LaPresse) – “Al momento è tutto tranquillo, la gente è scesa in strada per la paura, ma non risultano danni. In questo momento siamo in giro e cerchiamo di capire la situazione anche perché dopo la prima scossa c’è stata una seconda scossa di assestamento”. Così a LaPresse Manuela Labonia, sindaca di Pietrapaola, comune epicentro della forte scossa di terremoto che ha colpito questa sera la Calabria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata