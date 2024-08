Roma, 1 ago. (LaPresse) – Per quanto riguarda l’incendio di Monte Mario in una prima parte della riunione si è parlato del tema relativo ai fumi. Essendo l’incendio essenzialmente boschivo, non è stato considerato necessario introdurre prescrizioni particolari. Le attività di spegnimento stanno continuando anche oggi e sono presenti sul luogo il personale e i volontari della Protezione Civile e il personale del Dipartimento Ambiente che stanno portando avanti tutte le attività di bonifica al fianco dei Vigili del Fuoco. Questo implica che tutti i lavoratori della zona sono al sicuro rispetto a eventuali presenze tossiche nell’aria, che al momento non si rilevano. Proprio su questo punto, Arpa posizionerà il campionatore e la Asl Roma 1 attenderà i dati raccolti per un’eventuale decisione di impartire disposizioni diverse per salvaguardare la salute della cittadinanza. Lo comunica in una nota il Campidoglio in seguito alla riunione di stamattina del Centro Operativo Comunale della Protezione Civile di Roma Capitale per fare il punto sui due incendi che hanno colpito Ponte Mammolo e Monte Mario.

