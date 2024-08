Parigi (Francia), 1 ago. (LaPresse) – “So che non mollerai, Angela, e so che un giorno guadagnerai con sforzo e sudore quello che meriti. In una competizione finalmente equa”. Lo scrive in un post sui social la premier Giorgia Meloni rivolgendosi ad Angela Carini, che oggi si è ritirata nel corso del primo round degli ottavi del torneo di pugilato di Parigi 2024 contro la pugile algerina Imane Khelif.

