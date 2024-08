Milano, 1 ago. (LaPresse) – Un bambino di 5 anni è caduto da un balcone a Sant’Anastasia, nel Napoletano, forse dal secondo o terzo piano di un edificio di via Donizzetti. Sul posto i carabinieri stanno effettuando accertamenti sulle cause dell’accaduto, mentre il bimbo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santobono di Napoli.

