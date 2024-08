Milano, 1 ago. (LaPresse) – Ha accusato un malore mentre era alla guida del suo furgone, in via Giovanni Boccaccio, all’angolo con piazza Giovine Italia a Milano, e investe 4 pedoni: 2 in maniera diretta, 2 coinvolte in misura minore nell’impatto. Uno degli investiti, un uomo di 30 anni è deceduto poco dopo l’arrivo alla shock room dell’Ospedale Niguarda dove era attivato già in arresto cardiaco con manovre di rianimazione in corso.

