Roma, 1 ago. (LaPresse) – “Biagio Mazzotta ha comunicato le dimissioni, in via di formalizzazione, dall’incarico di ragioniere generale dello Stato”. Lo riferisce il Mef in una nota, affermando che il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, “ne prende atto, esprime gratitudine e sincero ringraziamento per il lavoro svolto e formula i migliori auguri per il prossimo prestigioso ruolo di presidente di Fincantieri spa”.

