Milano, 1 ago. (LaPresse) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che il Paese “è a un livello molto alto di prontezza per qualsiasi scenario, sia difensivo che offensivo” e ha promesso di “esigere un prezzo molto alto per qualsiasi atto di aggressione contro di noi da qualsiasi fronte”. Lo riporta il Times of Israel. “Dopo aver eliminato ieri il capo di stato maggiore di Hezbollah Fuad Shukr, oggi è arrivata la verifica finale dell’eliminazione del capo di stato maggiore di Hamas Muhammad Deif”, ha aggiunto Netanyahu alla fine di un briefing del capo del Comando del fronte interno dell’Idf, il maggiore generale Rafi Milo, e di Yoram Laredo, direttore della National Emergency Management Authority, “la sua eliminazione stabilisce un semplice principio che abbiamo stabilito: chiunque ci faccia del male, noi facciamo del male a lui”.

