Milano, 1 ago. (LaPresse) – E’ morto il piccolo di 4 anni caduto domenica pomeriggio in una piscina pubblica di Cermenate, in provincia di Como. Le sue erano subito apparse disperate ai bagnini che lo hanno soccorso nella struttura in cui si trovava insieme al papà. Il bambino è poi stato trasportato in elisoccorso insieme al papà all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato sottoposto a Ecmo e ieri si è spento. Sul corpo sarà probabilmente disposta l’autopsia da parte del magistrato, anche se i carabinieri di Cantù non rilevano al momento responsabilità su vigilanza e soccorsi.

