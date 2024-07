Roma, 31 lug. (LaPresse) – I primi F-16 forniti dai partner della Nato sarebbero arrivati in Ucraina. Lo riporta Bloomberg sul proprio sito, citando fonti anonime a conoscenza dell’argomento. La scadenza per la consegna era fissata per la fine di luglio e sarebbe dunque stata rispettata. Gli F-16 erano attesi da Kiev che ora potrebbe aumentare le proprie capacità di respingere gli attacchi russi. Il numero di jet arrivati sarebbe, comunque, esiguo.

