Roma, 31 lug. (LaPresse) – “Il rogo è circoscritto e il peggio è passato. Proseguiranno da domani mattina i lanci d’acqua con gli elicotteri per terminare le operazioni di spegnimento. Rispetto alle cause, poi ci saranno le inchieste, da una valutazione preliminare, è possibile che l’incendio sia partito colposamente da un accampamento all’interno del parco” nella zona di via Romeo Romei “in cui è probabile che durante la preparazione di un pasto, quindi con il fuoco, l’incendio sia scoppiato e poi il vento lo abbia fatto rapidamente diffondere”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante il sopralluogo in via Teulada per l’incendio divampato sulla collina di Monte Mario. Il parco, stando a quanto detto da Gualtieri, era in “condizioni normali”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata