Roma, 31 lug. (LaPresse) – L’Iran sta tenendo una riunione di emergenza del suo Consiglio supremo per la sicurezza nazionale presso la residenza del leader supremo Ali Khamenei, un evento che si verifica in circostanze straordinarie. Lo riporta il New York Times, citando due funzionari iraniani. Anche il comandante delle forze Quds, che supervisiona la rete militante di milizie allineate con l’Iran, è presente alla riunione.

