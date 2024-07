Roma, 31 lug. (LaPresse) – L’Egitto ha condannato l’uccisione del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran e del leader militare di Hezbollah Fuad Shukr a Beirut, parlando di “pericolosa escalation che potrebbe infiammare la regione. Secondo il locale ministero degli Esteri questi attacchi minano “gli strenui sforzi compiuti dall’Egitto e dai suoi partner per fermare la guerra nella Striscia di Gaza” e “indicano l’assenza di volontà politica israeliana di calmare la situazione”. L’Egitto ha quindi chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di “impedire che la situazione della sicurezza nella regione vada fuori controllo”. Lo riporta The Times of Israel.

