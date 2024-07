Roma, 31 lug. (LaPresse) – Gli Stati Uniti non sono stati informati né coinvolti nell’uccisione del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh. Lo ha chiarito il segretario di Stato americano, Antony Blinken, citato dai media internazionali. “Si tratta di qualcosa di cui non eravamo a conoscenza o in cui non eravamo coinvolti”, ha affermato Blinken.

