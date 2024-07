Milano, 30 lug. (LaPresse) – La Polizia di Oristano, nell’ambito di attività finalizzate alla prevenzione e repressione di reati inerenti lo spaccio e il traffico di sostanze stupefacenti, messe in campo in ambito provinciale col coordinamento della locale Procura della Repubblica, ha tratto in arresto quattro persone, deferito all’Autorità Giudiziaria un quinto soggetto e sequestrato un ingente quantitativo di marijuana già essiccata e una enorme piantagione di canapa indiana illegale ancora a dimora.

