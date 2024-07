Milano, 30 lug. (LaPresse) – Una donna di 30 anni è stata accolellata a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. La donna è stata soccorsa in strada dai soccorsi di Areu 118 ed è apparsa subito in gravi condizioni: portata d’urgenza nell’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è deceduta.

