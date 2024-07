Milano, 30 lug. (LaPresse) – Capacchione parla coi toni dell’esaperazione alla politica: “questo governo aveva detto che avrebbe risolto in modo strutturale il problema concessioni e dopo 2 anni stiamo al punto zero, col rischio fra qualche giorno a settembre di avere un far west, se non c’è un intervento normativo invocato anche dal Presidente Mattarella con la lettera a Camera e Senato di febbraio dello scorso anno, con le richieste delle Regioni, indipendentemente dal colore politico, e con la richiesta dei Comuni costieri. E dalle categorie interessate, non solo stabilimenti balneari, ma ristoratori che hanno concessioni sul demanio, bar, alberghi, la parte più preziosa del turismo italiano che è in uno stato di confusione”.

