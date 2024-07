Londra (Regno Unito), 29 lug. (LaPresse/AP) – E’ due bambini morti e nove persone ferite il bilancio dell’accoltellamento avvenuto a Southport nel nord-ovest dell’Inghilterra una cittadina balneare vicino a Liverpool. La polizia del Merseyside ha detto che un ragazzo di 17 anni è stato arrestato. L’attacco è avvenuto in un centro comunitario dove si teneva un evento di danza e yoga a tema Taylor Swift per bambini in età di scuola primaria.

