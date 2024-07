Milano, 28 lug. (LaPresse) – Sono stati completamente riparati i danni causuati dal sabotaggio alla rete ferroviaria in Francia. In un comunicato stampa diffuso domenica mattina, come riportano i media francesi, il Fns informa che “i lavori di riparazione sono ormai completamente completati su tutte le linee ad alta velocità colpite dagli atti di sabotaggio”.

