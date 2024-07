Roma, 28 lug. (LaPresse) – “Esprimo condanna per l’attacco a Majdal Shams e profondo cordoglio per tutte le vittime”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un post su X. “Insieme a Guido Crosetto monitoriamo la situazione degli italiani nell’area, in contatto con ambasciatori italiani e Unità di crisi. Va evitata assolutamente una escalation”, aggiunge Tajani.

