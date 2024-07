Roma, 28 lug. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri libanese, Abdullah Bou Habib, ha dichiarato di aver ricevuto messaggi “rassicuranti” dai Paesi interessati, secondo cui la risposta di Israele all’attacco su Majdal Shams sarà “limitata” e lo stesso varrà per la successiva replica di Hezbollah. Lo riporta The Times of Israel.

