Milano, 28 lug. (LaPresse) – Un ragazzino di 12 anni è morto investito dal trattore che stava guidando il padre a MOnte San Pietro, in provincia di Bologna. Secondo quanto apprende LaPresse da fonti investigative, l’incidente è avvenuto nella serata di ieri. Il padre del 12enne era alla guida del trattore nel podere di proprietà della famiglia quando, per dinamiche ancora in corso di accertamento, ha investito il figlio in retromarcia. Accorsi sul posto, i sanitari hanno trasferito il ragazzino in ospedale dove è morto nella notte.

