Milano, 27 lug. (LaPresse) – “Caro Beppe, come già ti anticipai nel corso dell’ultimo incontro, con il Consiglio Nazionale stiamo lavorando per affrontare una bellissima sfida: un’Assemblea Costituente quale occasione di vero confronto e partecipazione per rinnovare l’azione politica del Movimento”. Lo scrive il presidente del M5S, Giuseppe Conte, nella lettera in risposta al Garante Beppe Grillo pubblicata sul sito del Movimento.

