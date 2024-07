Milano, 27 lug. (LaPresse) – “Di mostri non ce ne sono, c’è però una normalizzazione sistematica della violenza, e in quanto sistematica non dipende dalla nostra società, dipende da tutti”. Lo scrive in una storia su Instagram, Elena Cecchettin, sorella di Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio, in merito alla conversazione tra Nicola Turetta e suo figlio Filippo Turetta, reoconfesso dell’omicidio della ex fidanzata.

