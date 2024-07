Milano, 26 lug. (LaPresse) – “All’inizio di questa settimana, Michelle ed io abbiamo chiamato la nostra amica Kamala Harris. Le abbiamo detto che pensiamo che sarà una fantastica presidente degli Stati Uniti e che ha il nostro pieno sostegno. In questo momento critico per il nostro Paese, faremo tutto il possibile per assicurarci che vinca a novembre. Speriamo che vi uniate a noi”. Con questo post su X Barack Obama annuncia l’endorsement di lui e della moglie Michelle per Kamala Harris in vista delle elezioni presidenziali di novembre. Al post, Obama ha allegato un video della telefonata fatta a Harris per dichiarare questo appoggio.

