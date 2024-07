Parigi (Francia), 26 lug. (LaPresse/AP) – La procura di Parigi ha aperto un’indagine sugli attacchi incendiari alla rete ferroviaria francese ad alta velocità. Se ne sta occupando la Giurisdizione nazionale per la lotta alla criminalità organizzata. La procura ha dichiarato di essere “competente per i reati che comportano il deterioramento della proprietà e che minacciano gli interessi fondamentali della nazione” e ha precisato che questo reato comporta una potenziale condanna a 15 anni e una multa di 225mila euro. Ha poi aggiunto che i reati di “degradazione e tentativo di degradazione con mezzi pericolosi in un gruppo organizzato” possono comportare una pena detentiva di 20 anni e multe di 150mila euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata