Washington (Usa), 25 lug. (LaPresse) – Con il suo discorso di mercoledì “Joe Biden ha mostrato cos’è la vera leadership”. Così la vice presidente Kamala Harris, parlando all’American Federation of Teachers a Houston, in Texas. Il presidente “nei prossimi sei mesi continuerà a lottare per il popolo americano e siamo profondamente grati per il servizio alla nostra nazione”, ha detto Harris.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata