Roma, 25 lug. (LaPresse) – “In merito a notizie di stampa secondo cui il Gruppo Stellantis avrebbe ceduto la maggioranza delle quote di Comau ad un fondo straniero, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy comunica che si stanno svolgendo le valutazioni in ordine all’applicabilità della disciplina della golden power”. E’ quanto si legge in una nota del Mimit.

