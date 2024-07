Roma, 25 lug. (LaPresse) – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che rende operativa la nuova piattaforma digitale dedicata alla raccolta delle firme per i referendum. La piattaforma è concepita per agevolare la sottoscrizione digitale dei referendum abrogativi o costituzionali, e delle iniziative legislative di natura popolare.

