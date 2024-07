Milano, 25 lug. (LaPresse) – “Per la giornata di oggi erano previsti circa 1.400 voli. Finora ci sono state circa 140 cancellazioni. Si prevedono ritardi per il resto della giornata”. È quanto fa sapere l’aeroporto di Francoforte in un aggiornamento sui social, dopo l’azione degli attivisti per il clima di Ultima Generazione che questa mattina hanno fatto irruzione nelle piste dello scalo tedesco bloccando il traffico aereo. “I passeggeri sono invitati a controllare lo stato dei voli sui siti web delle compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto”, aggiunge la direzione del principale aeroporto della Germania.

