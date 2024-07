Milano, 24 lug. (LaPresse) – “Abbiamo gettato le basi per immaginare un modello innovativo di finanziamento pubblico degli atenei. Qualcosa che l’università aspetta da tempo”. Lo ha detto Giovanna Iannantuoni, presidente della Crui a seguito dell’incontro avvenuto ieri con la Ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, e il suo staff per affrontare il tema del FFO 2024 e più in generale del finanziamento statale delle università.

