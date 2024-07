Milano, 24 lug. (LaPresse) – L’uomo sospettato di aver realizzato l’autobomba esplosa questa mattina nel nord di Mosca, in un cortile di via Sinyavinskaya, è fuggito in Turchia. Lo ha riferito il direttore del servizio di sicurezza russo (Fsb) Alexander Bortnikov, come riporta Ria Novosti. “Stiamo lavorando con le autorità turche, vedremo”, ha aggiunto, rispondendo alla domanda se sarà possibile estradare il sospettato in Russia.

