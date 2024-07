Milano, 24 lug. (LaPresse) – L’uomo sospettato di aver realizzato l’autobomba esplosa questa mattina nel nord di Mosca è stato arrestato a Bodrum, in Turchia. Lo ha fatto sapere il ministro degli Interni turco Ali Yerlikaya. Lo riporta Ria Novosti. “Oggi alle 10.30 è stata ricevuta l’informazione dall’ufficio russo dell’Interpol che un uomo russo di nome Evgeny Serebryakov era ricercato in relazione a un attentato a Mosca e che si trovava su un volo Mosca-Bodrum. Oggi è stato arrestato da agenti di polizia a Bodrum”, ha scritto Yerlikaya in un post sul social X. Nell’attacco sono rimaste ferite 2 persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata