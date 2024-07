Roma, 24 lug. (LaPresse) – L’ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad sarebbe riuscito miracolosamente a sfuggire a un tentativo di omicidio mediante manomissione dell’auto su cui avrebbe dovuto viaggiare. Lo riporta Iran International citando fonti che conoscono la vicenda, avvenuta la scorsa settimana. La sera del 15 luglio Ahmadinejad doveva recarsi a una cerimonia religiosa; come da prassi il responsabile della sicurezza ha ispezionato l’auto su cui avrebbe dovuto viaggiare l’ex presidente, una Toyota Land Cruiser, e accorgendosi di un guasto al climatizzatore avrebbe invitato Ahmadinejad a usare un altro veicolo. Durante il tragitto l’autista della Toyota ha improvvisamente perso il controllo dello sterzo e dei freni dell’automobile che ha sbandato diverse volte, colpendo prima un’altra auto del convoglio di Ahmadinejad e poi una Peugeot, il cui conducente è rimasto leggermente ferito. Due giorni prima dell’incidente, a causa di un problema sempre al climatizzatore, la Toyota sarebbe stata consegnata all’unità competente dell’istituzione presidenziale per le riparazioni. Tuttavia sarebbe stata in seguito portata via da “agenti speciali di sicurezza” e trasferita in una località segreta anziché nella solita officina. Lì, secondo la ricostruzione, l’auto sarebbe stata manomessa prima di essere riconsegnata affermando che il guasto all’aria condizionata era stato riparato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata