Napoli, 23 lug. (LaPresse) – È al momento di una persona deceduta, secondo le primissime informazioni ancora da verificare sarebbe un uomo di mezza età, e di 8 persone ferite (tra cui un bambino) il bilancio del crollo del ballatoio al terzo piano della Vela Celeste di Scampia, zona nord di Napoli. Gli equipaggi del 118 intervenuti sul posto hanno trasportato 7 adulti in codice rosso in diversi ospedali cittadini, al Cardarelli, all’Ospedale del Mare e al Cto. Il bambino è stato trasportato in codice rosso pediatrico all’ospedale Santobono. Sul posto, oltre al 118, sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Napoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata